Нутрициолог перечислила отпугивающие комаров аромамасла

Масло базилика, чайного дерева и герани может защитить от укусов комаров. Об этом президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС) семейный нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Антонина Цвинария рассказала «Известиям» 3 мая.
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