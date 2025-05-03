Нутрициолог перечислила отпугивающие комаров аромамасла

Масло базилика, чайного дерева и герани может защитить от укусов комаров. Об этом президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС) семейный нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Антонина Цвинария рассказала «Известиям» 3 мая.