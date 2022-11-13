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Депай интересен «Севилье», но Мемфиса устроит лишь переход в топ-клуб

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай интересен «Севилье». Андалузцы не прочь подписать 28-летнего игрока сборной Нидерландов зимой, но самого Депая устроит лишь переход в топ-клуб.

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