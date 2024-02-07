Курс по финансовой грамотности проведут для участников «Московского долголетия»

Москвичи «серебряного» возраста освоят курс по финансовой грамотности. Они узнают, как пользоваться банковскими продуктами, а также о защите прав потребителей, страховании, наследовании и операциях с имуществом, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии