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Курс по финансовой грамотности проведут для участников «Московского долголетия»

Курс по финансовой грамотности проведут для участников «Московского долголетия»

Москвичи «серебряного» возраста освоят курс по финансовой грамотности. Они узнают, как пользоваться банковскими продуктами, а также о защите прав потребителей, страховании, наследовании и операциях с имуществом, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

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