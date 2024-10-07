Звезда «Беспринципных» Дапкунайте закрывает свое ИП в России

Артистка Ингеборга Дапкунайте закрывает индивидуальное предпринимательство (ИП) в России. Как сообщает Telegram-канал Shot, актриса оплатила долг перед российской налоговой, чтобы оборвать все связи со страной.
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