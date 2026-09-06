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Скончался актер Константин Сироткин, известный по сериалу «Склифосовский»

Скончался актер Константин Сироткин, известный по сериалу «Склифосовский»

Константин Сироткин, российский актер театра и кино, скончался 2 сентября на 59-м году жизни, согласно данным портала «Кинотеатр.

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