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"Крыша едет": Жена мигранта заявила, что русские женщины соблазняют их мужчин

"Крыша едет": Жена мигранта заявила, что русские женщины соблазняют их мужчин

Жена мигранта из Узбекистана заявила, что русские женщины соблазняют их мужчин, улыбаются и заигрывают.

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Регина Толстоброва
Все виноваты, только не они сами. Зачем сюда им ехать сюда? держите их дома у себя под юбками.
Александр Турчин
Кому они нужны ваши грязные чуркобесы????
Ваша Светлость
Чурки сраные... Обсоски чумазые, да на них ни одна приличная баба даже не взглянет. Это они своим свиномордым самкам сказки рассказывают, типа такие они, бл..., в России неотразимчики!:)))
Владимир Меженков
Едут не от хорошей жизни, - здесь им дают хоть что-то заработать, сами при этом наживаясь на них. Природа того феномена, почему русские женщины выбирают мигрантов, хорошо показана в фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок", - там дочь главного героя, исполняемого Михаилом Ульяновым, объясняет, почему предпочитает русскому "горца" Додика, - тот уже тем хорош, что не ленив и не пьет по-черному, как русский, и покорно носит за женой тяжеленые баулы с товаром, добыча которого опять же лежит на женщине, а не русском пьянице-мужике.
Ваша Светлость
Идийот...
Walery
Носит за женщиной баулы...? Про заработать - когда хлопали дверями выходя из СССР они говорили - без России будем жить сами как Эмираты... Что-то не так в этих теперь суверенных республиках оказалось... а именно мозги то, что русские мозги управления государствами остались в Москве. Сегодня в республиках воровство ресурсов и родоплеменные отношения - в которых простым людям места нет. Вот и поехали они обратно в Россию и едут на жизнь зарабатывать... Не ясно только... почему не в Эмираты едут?
Игорь Лопандин
Вот ты несёшь пургу,чурка не когда не будет за бабой баулы,а в фильмах тебе ещё не то покажут,а ты похоже этот пост с бодуна и написал)))
Walery
Если с представителем Средней Азии поддерживать разговор, улыбнуться его глупости, то он с ума сойдет "горячий"... Проверять надо таких на психздоровье и воспитание и не пускать в РФ. Вариант строить спецкомендатуры очень даже к месту. Помнится были такие для некоторых контингентов задействованных в Народном хозяйстве, их "химиками" именовали. Соответственно и для мигрантов именно такие условия - будет порядок и будет финансовая чистота - будут налоги в бюджет идти. И производительность труда будет. Или не впускать или соблюдать порядок для такого контингента в его же интересах. Даже тогда вариант приезда их жен можно будет реализовать. В России воцарятся порядок и общественные нормы.
Владимир Минаков
"Химиками" называли лиц, получивших срок за не особо тяжкие преступления и после отбытия половины срока, переведенных на возможность отбытия второй половины срока в свободном поселении. Труд таких зэков был нужен на стройках народного хозяйства, часто - объекты химической промышленности, поэтому и такое название. Жили они в обособленных бараках, вагончиках, компактно, со своей администрацией. В эти городки могли прийти и обычные гражданские, жители ближайших населённых пунктов ( особенно - мадамы...) Там были и танцы, и выпивки, и драки, и дежурные менты... А вот труд таких мигрантов нужен на стройках Дальнего Востока - и берегоукрепление поселений от наводнений делать, и железнодорожные пути к Сахалину строить, а не торговать на рынках да таксистами...
Walery
Вы правы только в одном - мигрантов следует использовать в малолюдных районах и на тяжелых работах если они хотят себе заработать для дальнейшего проживания в своих республиках по человечески. И самое интересное жены мигрантов совершенно не будут обижаться полагаю на улыбки и недостойное поведение тамошних лосих. В своих республиках они же на ослих не обижаются.
Лада Мира
Похоже для понаехавшие тут водка дешевле привычной наркоты
vladimir bedarev
Зенки нечего пялить на наших баб.
Валентина
Нечего делать здесь мигрантам. Пусть сам Хуснуллин едет к своим мусульманам и там строит метро и развивает их города, сохраняет их семьи.
Валентина
А то, как хан Мамай решил Россию завоевать ( только внедрившись во власть) иным путём. Уже всё магазины, рынки - зоны мусульманские. Из ЖКХ россиян всех "выжили".
Игорь Лопандин
Ни одна русская женщина даже не посмотрит в сторону инородца,не то что улыбаться ему,если и находятся такие,то это либо алкоголички ,ну и просто не красивые женщины,которым ну хоть кто ни будь вставил
Walery
Смотрят такие как тутошная ГусЕна. Имеют доход позволяющий вечно крутиться в Инете.
nestor 19
Виноваты все кроме них самих))))мозгов не было и уже вряд ли будут
Nata
У нас работали на ремонтах молодые таджики. Наиболее любимое воспоминание у них, которое они смаковали, было о том как они, вставив обломок лезвия между пальцев, ходили по улицам и резали по ракум и ногам девушек и молодых женщин. По их понятиям рукав у платьев женщин должен закрывать пальца, а подол - до щиколоток.Все у кого не так - падшие женщины и достойны самого плохого. И эти ребята были не из глухой деревни, а из Душанбе, из семей учителя, агронома. Представьте какая в головах у них каша. Они никогда не смогут жить в нормальном обществе.
Борис Кошкин
Вообще вы все не правы. Здесь у бедной женщины справедливый крик души. Муж уехал, смотрит там на голые колени русских женщин, а на нее уже никто не смотрит, не говоря уж о всем остальном. Вот если бы ей тоже отвязаться где нибудь на стройке, так может и в Узбекиствн возвращаться желание пропало. Но сложно все, колени под юбкой да еще в штанах, от рук одн ногти торчат, голова как у мумии Тутанхомона платком замотана, с виду пожилая женщина пенсионного возраста у русских мужчин может вызвать интерес исключительно по пьяни и то в полане того, а не жарко ли ей в таком наряде.
Алексей
Всё дело в необразованности и наших женщин и их мужчин. Наши обращаются к ним по человечески, а они воспринимают это как заигрывание.
юрий смирнов
на хер вы нам не нужны
абрам вербин
мутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.
Людмила Сорокина
скорее буду совокупляться с бездомным кобелём,чем с вашими т.н.мужчинами,они у меня вызывают приступ рвоты.
Walery
С кобелем, с мужчинами... а замуж выйти ты уже не достойная? Тогда тебе обратный путь в Азию - там тебя ишаки удовлетворят аж до "не могу больше..." Гарантия!
Белых Владимир
Никаких амнистий! Гнать в шею!
Александр Волков
Вонючий, не говорящий на русском, ненавидящий женщин бандерлог нравится нашим женщинам??? Девочки объясните этим получающим медпомощь, обслуживание в роддоме, не платящим налогам - все за наш, а значит и за ваш девочки счет, кто они и где их место!!!
Владимир
Покажите мне хоть одну представительницу женского пола, которая, добровольно ляжет в кровать с этими существами! Это какой же нужно быть марамойкой! Фу!
Walery
Есть одна гусена - ложится везде и всегда - у нее даже речь не выходит за пределы этой темы. Почитайте ее реплики...! И постоянно помойку поминает...
Томара Тычкова
От мигрантов страдают все россияне, а наживается хуснуллин с подельниками.

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