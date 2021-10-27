Любопытно, однакоПолитика"Крыша едет": Жена мигранта заявила, что русские женщины соблазняют их мужчин Жена мигранта из Узбекистана заявила, что русские женщины соблазняют их мужчин, улыбаются и заигрывают.Вернуться к статье2918НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина ТолстоброваВсе виноваты, только не они сами. Зачем сюда им ехать сюда? держите их дома у себя под юбками.Александр ТурчинКому они нужны ваши грязные чуркобесы????Ваша СветлостьЧурки сраные... Обсоски чумазые, да на них ни одна приличная баба даже не взглянет. Это они своим свиномордым самкам сказки рассказывают, типа такие они, бл..., в России неотразимчики!:)))Владимир МеженковЕдут не от хорошей жизни, - здесь им дают хоть что-то заработать, сами при этом наживаясь на них. Природа того феномена, почему русские женщины выбирают мигрантов, хорошо показана в фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок", - там дочь главного героя, исполняемого Михаилом Ульяновым, объясняет, почему предпочитает русскому "горца" Додика, - тот уже тем хорош, что не ленив и не пьет по-черному, как русский, и покорно носит за женой тяжеленые баулы с товаром, добыча которого опять же лежит на женщине, а не русском пьянице-мужике.Ваша СветлостьИдийот...WWaleryНосит за женщиной баулы...? Про заработать - когда хлопали дверями выходя из СССР они говорили - без России будем жить сами как Эмираты... Что-то не так в этих теперь суверенных республиках оказалось... а именно мозги то, что русские мозги управления государствами остались в Москве. Сегодня в республиках воровство ресурсов и родоплеменные отношения - в которых простым людям места нет. Вот и поехали они обратно в Россию и едут на жизнь зарабатывать... Не ясно только... почему не в Эмираты едут?Игорь ЛопандинВот ты несёшь пургу,чурка не когда не будет за бабой баулы,а в фильмах тебе ещё не то покажут,а ты похоже этот пост с бодуна и написал)))WWaleryЕсли с представителем Средней Азии поддерживать разговор, улыбнуться его глупости, то он с ума сойдет "горячий"... Проверять надо таких на психздоровье и воспитание и не пускать в РФ. Вариант строить спецкомендатуры очень даже к месту. Помнится были такие для некоторых контингентов задействованных в Народном хозяйстве, их "химиками" именовали. Соответственно и для мигрантов именно такие условия - будет порядок и будет финансовая чистота - будут налоги в бюджет идти. И производительность труда будет. Или не впускать или соблюдать порядок для такого контингента в его же интересах. Даже тогда вариант приезда их жен можно будет реализовать. В России воцарятся порядок и общественные нормы.ВМВладимир Минаков"Химиками" называли лиц, получивших срок за не особо тяжкие преступления и после отбытия половины срока, переведенных на возможность отбытия второй половины срока в свободном поселении. Труд таких зэков был нужен на стройках народного хозяйства, часто - объекты химической промышленности, поэтому и такое название. Жили они в обособленных бараках, вагончиках, компактно, со своей администрацией. В эти городки могли прийти и обычные гражданские, жители ближайших населённых пунктов ( особенно - мадамы...) Там были и танцы, и выпивки, и драки, и дежурные менты... А вот труд таких мигрантов нужен на стройках Дальнего Востока - и берегоукрепление поселений от наводнений делать, и железнодорожные пути к Сахалину строить, а не торговать на рынках да таксистами...WWaleryВы правы только в одном - мигрантов следует использовать в малолюдных районах и на тяжелых работах если они хотят себе заработать для дальнейшего проживания в своих республиках по человечески. И самое интересное жены мигрантов совершенно не будут обижаться полагаю на улыбки и недостойное поведение тамошних лосих. В своих республиках они же на ослих не обижаются.Лада МираПохоже для понаехавшие тут водка дешевле привычной наркотыVBvladimir bedarevЗенки нечего пялить на наших баб.ВалентинаНечего делать здесь мигрантам. Пусть сам Хуснуллин едет к своим мусульманам и там строит метро и развивает их города, сохраняет их семьи.ВалентинаА то, как хан Мамай решил Россию завоевать ( только внедрившись во власть) иным путём. Уже всё магазины, рынки - зоны мусульманские. Из ЖКХ россиян всех "выжили".Игорь ЛопандинНи одна русская женщина даже не посмотрит в сторону инородца,не то что улыбаться ему,если и находятся такие,то это либо алкоголички ,ну и просто не красивые женщины,которым ну хоть кто ни будь вставилWWaleryСмотрят такие как тутошная ГусЕна. Имеют доход позволяющий вечно крутиться в Инете.nestor 19Виноваты все кроме них самих))))мозгов не было и уже вряд ли будутNNataУ нас работали на ремонтах молодые таджики. Наиболее любимое воспоминание у них, которое они смаковали, было о том как они, вставив обломок лезвия между пальцев, ходили по улицам и резали по ракум и ногам девушек и молодых женщин. По их понятиям рукав у платьев женщин должен закрывать пальца, а подол - до щиколоток.Все у кого не так - падшие женщины и достойны самого плохого. И эти ребята были не из глухой деревни, а из Душанбе, из семей учителя, агронома. Представьте какая в головах у них каша. Они никогда не смогут жить в нормальном обществе.Борис КошкинВообще вы все не правы. Здесь у бедной женщины справедливый крик души. Муж уехал, смотрит там на голые колени русских женщин, а на нее уже никто не смотрит, не говоря уж о всем остальном. Вот если бы ей тоже отвязаться где нибудь на стройке, так может и в Узбекиствн возвращаться желание пропало. Но сложно все, колени под юбкой да еще в штанах, от рук одн ногти торчат, голова как у мумии Тутанхомона платком замотана, с виду пожилая женщина пенсионного возраста у русских мужчин может вызвать интерес исключительно по пьяни и то в полане того, а не жарко ли ей в таком наряде.ААлексейВсё дело в необразованности и наших женщин и их мужчин. Наши обращаются к ним по человечески, а они воспринимают это как заигрывание.юрий смирновна хер вы нам не нужныабрам вербинмутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.ЛСЛюдмила Сорокинаскорее буду совокупляться с бездомным кобелём,чем с вашими т.н.мужчинами,они у меня вызывают приступ рвоты.WWaleryС кобелем, с мужчинами... а замуж выйти ты уже не достойная? Тогда тебе обратный путь в Азию - там тебя ишаки удовлетворят аж до "не могу больше..." Гарантия!Белых ВладимирНикаких амнистий! Гнать в шею!Александр ВолковВонючий, не говорящий на русском, ненавидящий женщин бандерлог нравится нашим женщинам??? Девочки объясните этим получающим медпомощь, обслуживание в роддоме, не платящим налогам - все за наш, а значит и за ваш девочки счет, кто они и где их место!!!ВладимирПокажите мне хоть одну представительницу женского пола, которая, добровольно ляжет в кровать с этими существами! Это какой же нужно быть марамойкой! Фу!WWaleryЕсть одна гусена - ложится везде и всегда - у нее даже речь не выходит за пределы этой темы. Почитайте ее реплики...! И постоянно помойку поминает...Томара ТычковаОт мигрантов страдают все россияне, а наживается хуснуллин с подельниками.Комментировать
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