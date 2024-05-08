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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэндхаген назвал слабость Умара: «После последнего боя он очень тяжело дышал»

«Я действительно хочу, чтобы мой бой с Умаром прошел пять раундов. Не знаю, смотрели ли вы его последний бой, но он после него тяжело дышал.

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