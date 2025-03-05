Тейлор Свифт вызвали в суд по делу Лайвли против Бальдони

Тейлор Свифт даст показания в суде по делу Блейк Лайвли и Джастина Бальдони. Судебные разбирательства, касающиеся знаменитой актрисы Блейк Лайвли и режиссера Джастина Бальдони, продолжаются, а последствия этого конфликта ощущаются до сих пор.