Тейлор Свифт вызвали в суд по делу Лайвли против Бальдони

Тейлор Свифт даст показания в суде по делу Блейк Лайвли и Джастина Бальдони. Судебные разбирательства, касающиеся знаменитой актрисы Блейк Лайвли и режиссера Джастина Бальдони, продолжаются, а последствия этого конфликта ощущаются до сих пор.
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