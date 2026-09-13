Джордж Рассел объяснил, как VSC сломал ему гонку в Мадриде

Джордж Рассел объяснил, как VSC сломал ему гонку в МадридеPirelliГонщик Mercedes Джордж Рассел считает, что появление виртуальной машины безопасности на 14-м круге фактически лишило его и Шарля Леклера шансов на более высокий результат в Гран При Испании.