Герой ДНР Авидзба: ВСУ применяют беспилотники, развивающие скорость до 400 км/ч

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять дроны, способные развивать скорость до 400 км/ч. Об этом журналистам ТАСС рассказал командир интернациональной бригады «Пятнашка», Герой Донецкой народной республики (ДНР) Ахра Авидзба.
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