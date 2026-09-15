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Газета.ру

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Герой ДНР Авидзба: ВСУ применяют беспилотники, развивающие скорость до 400 км/ч

Герой ДНР Авидзба: ВСУ применяют беспилотники, развивающие скорость до 400 км/ч

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять дроны, способные развивать скорость до 400 км/ч. Об этом журналистам ТАСС рассказал командир интернациональной бригады «Пятнашка», Герой Донецкой народной республики (ДНР) Ахра Авидзба.

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