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Полейте цирконом всю рассаду после пикировки!

Полейте цирконом всю рассаду после пикировки!

Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про циркон,как он может помочь растениям?) 1)Циркон Сегодня снова буду вам рассказывать про покупные удобрения,и остановлюсь подробно на применении препарата «Циркон» для молодой рассады.

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