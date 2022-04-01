Полейте цирконом всю рассаду после пикировки!

Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про циркон,как он может помочь растениям?) 1)Циркон Сегодня снова буду вам рассказывать про покупные удобрения,и остановлюсь подробно на применении препарата «Циркон» для молодой рассады.
Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про циркон,как он может помочь растениям?) 1)Циркон Сегодня снова буду вам рассказывать про покупные удобрения,и остановлюсь подробно на применении препарата «Циркон» для молодой рассады.
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