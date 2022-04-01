Полейте цирконом всю рассаду после пикировки!

Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про циркон,как он может помочь растениям?) 1)Циркон Сегодня снова буду вам рассказывать про покупные удобрения,и остановлюсь подробно на применении препарата «Циркон» для молодой рассады.