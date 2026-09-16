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Илсөя Бәдретдинова төн уртасында Элвин Грей янына барган

Илсөя Бәдретдинова төн уртасында Элвин Грей янына барган

Җырчы Илсөя Бәдретдинова Элвин Грей янына барган. Төн уртасында. «Концерттан соң төнге бердә очрашып, иртәнгә кадәр студиядә кайфовать итү өчен үз эшеңне ни дәрәҗәдә яратырга кирәк?» - дип язган бу хакта Илсөя үзенең сәхифәсендә.

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