НБКИ: в ноябре средний размер PDL-займа достиг максимума за 2024 год

В ноябре средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» — PDL — до 30 000 рублей) в России составил 10,13 тысяч рублей, что на 0,1% больше, чем в октябре, и на 7,2% — чем в ноябре 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).