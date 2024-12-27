НБКИ: в ноябре средний размер PDL-займа достиг максимума за 2024 год

В ноябре средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» — PDL — до 30 000 рублей) в России составил 10,13 тысяч рублей, что на 0,1% больше, чем в октябре, и на 7,2% — чем в ноябре 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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