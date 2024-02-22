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Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Украине "дальнобойное оружие"

Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Украине "дальнобойное оружие"

Германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наша ГД должна принять свою резолюцию по Бундестагу с резолюцией: Нанести тактический ядерный удар по фашистскому логову, после поставки дальнобойных ракет нацистскому режиму страны &quot;У&quot; и это будет правильно. фашисты должны знать, что с ними не будут вести дипломатические переговоры, фашистов просто уничтожают!👀👍👈⚔️😎
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