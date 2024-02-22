Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Украине "дальнобойное оружие"

Лев Добрый

Наша ГД должна принять свою резолюцию по Бундестагу с резолюцией: Нанести тактический ядерный удар по фашистскому логову, после поставки дальнобойных ракет нацистскому режиму страны "У" и это будет правильно. фашисты должны знать, что с ними не будут вести дипломатические переговоры, фашистов просто уничтожают!👀👍👈⚔️😎