Эксперт: власти Молдавии откладывают снижение тарифов до парламентских выборов

Эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ высказал мнение, что руководство Молдавии намеренно отложило пересмотр тарифов на энергоресурсы до осени, чтобы использовать их снижение на парламентских выборах в сентябре для привлечения электората.