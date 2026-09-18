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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Росберг о VSC: «Почему бы не снижать скорость на пит-лейн, чтобы потеря времени была такой же, как и при обычных условиях?»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг призвал не отказываться от виртуальной машины безопасности (VSC) после Гран-при Испании , где пилот « Макларена » Ландо Норрис упустил победу, поскольку не имел возможности провести «бесплатный» пит-стоп, в отличие от соперников.

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