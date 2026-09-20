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Удлиненная рама и перевернутый мотор: обзор квадроцикла CFMOTO CFORCE 650 EPS

CFMOTO CFORCE 650 EPSЦена: от 1 199 900 р.В продаже: с 2026 г. Разные модели на общем шасси есть не только у автопроизводителей — квадроциклисты не отстают! Компания CFMOTO, представившая платформу G4, выпустила на ней целое семейство моделей.

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