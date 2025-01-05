Зариф еле зашел в двери клетки: Арестовали мужика из спящей ячейки, который принес баллон с газом во «Вкусвилл»

Avia.pro - СМИ Подмосковье, посёлок Некрасовский. Спокойный январский день превратился в сцену из дешёвого боевика, когда 53-летний ранее судимый мужчина по имени Зариф устроил настоящий "газовый перформанс" во «ВкусВилле».