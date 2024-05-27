"Аталанта" разгромила "Торино" в финальном матче Серии А, Миранчук дебютировал на 73-й минуте

Сегодняшний матч между "Аталантой" и "Торино" завершился победой первой команды со счетом 3:0. Хозяевам поля удалось одержать уверенную победу благодаря голам Джанлуки Скамакки, Адемолы Лукмана и Марио Пашалича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии