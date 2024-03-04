Советское кино на Белой даче в Ялте: что посмотреть в марте

Дом-музей Чехова в Ялте продолжает бесплатно показывать фильмы. В марте на Белой даче можно будет посмотреть советское кинонаследие: легендарную «Свадьбу в Малиновке», мелодраму «Стряпуха», комедию «За двумя зайцами» и боевик «Случай в квадрате 36-80».
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