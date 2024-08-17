Одиннадцать брендов изменили цены на автомобили в России

Цены на новые машины в России в период с 1 по 15 августа изменились у 11 автомобильных брендов, которые представлены на рынке официально, рассказало агентство «Автостат», ссылаясь на результаты мониторинга «Цена Авто».
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