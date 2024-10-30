У одной из изображенных женщин на фреске Микеланджело, выявили рак груди

Рак груди у женщины, изображенной на фреске Микеланджело / © Wikipedia Новости дня за сегодня сообщают, что международная группа исследователей провела анализ фрески «Всемирный потоп», созданной великим мастером Микеланджело Буонарроти, расположенной в Сикстинской капелле Ватикана.