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Советский спутник «Космос-1707» сгорел в атмосфере после 40 лет, проведенных на орбите

Советский спутник «Космос-1707» сгорел в атмосфере после 40 лет, проведенных на орбите

Но лидерами в сентябрьской статистике схода с орбиты являются спутники Starlink В сентябре 2026 года полет завершили сразу три российских космических аппарата: грузовой корабль «Прогресс МС-33», спутник «Космос-2558» и запущенный еще во времена СССР «Космос-1707».

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