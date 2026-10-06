Советский спутник «Космос-1707» сгорел в атмосфере после 40 лет, проведенных на орбите

Но лидерами в сентябрьской статистике схода с орбиты являются спутники Starlink В сентябре 2026 года полет завершили сразу три российских космических аппарата: грузовой корабль «Прогресс МС-33», спутник «Космос-2558» и запущенный еще во времена СССР «Космос-1707».