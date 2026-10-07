Финальная One UI 9 на базе Android 17 вышла для смартфонов Samsung Galaxy A57

Стабильная прошивка пока распространяется для корейской версии смартфона, но в ближайшие дни список регионов расширится Samsung выпустила стабильную версию One UI 9 для смартфона Galaxy A57, известного на корейском рынке также под названием Quantum 7.
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