"Крымская весна" 20 лет спустя. Как Россия вернула полуостров со второй попытки

Почему судьба Крыма в феврале 2014-го висела на волоске – в материале amic.ru Десять лет назад, 18 марта 2014 года, состоялось возвращение Крыма в состав России – событие, которое сегодня приобретает особое значение.
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