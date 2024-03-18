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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Крымская весна" 20 лет спустя. Как Россия вернула полуостров со второй попытки

"Крымская весна" 20 лет спустя. Как Россия вернула полуостров со второй попытки

Почему судьба Крыма в феврале 2014-го висела на волоске – в материале amic.ru Десять лет назад, 18 марта 2014 года, состоялось возвращение Крыма в состав России – событие, которое сегодня приобретает особое значение.

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