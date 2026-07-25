Бастрыкин поручил расследовать отсутствие дороги в Идяшбаше

Жители Идяшбаша обратились к Бастрыкину из-за отсутствия дороги в течение 10 лет. Следственный комитет России завел уголовное дело; Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и доводах обращения.
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