Крымчанка извинилась за посты с украинскими символами ВКонтакте

Наталья Иванова

А что если "извинилась" то можно снова начинать гадить и снова "извиняться". Ну я же извинилася - знаем по сериалу сваты. Извинился значит обнулился? ЭТИ даже понятия слова извините не знают. Выслать гадину на укрожопию - пусит там флажки показывает.