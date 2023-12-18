Жительница полуострова, размещавшая на своей странице в соцсетях изображения с украинской националистической символикой, принесла публичные извинения.
Крымчанка извинилась за посты с украинскими символами ВКонтакте
Комментарии
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Наталья Иванова
А что если "извинилась" то можно снова начинать гадить и снова "извиняться". Ну я же извинилася - знаем по сериалу сваты. Извинился значит обнулился? ЭТИ даже понятия слова извините не знают. Выслать гадину на укрожопию - пусит там флажки показывает.
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