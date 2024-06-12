Об этом не говорят И это только за два последних года на территории одного (!!!) Центрального федерального округа нашей страны.
Директор ФСБ: НАТО вербует исполнителей терактов в России среди мигрантов, 32 ячейки террористов-мигрантов ликвидировано в ЦФО
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Все это хорошо, а почему на сегодня не арестованы Хуснуллин главный лоббист и крыша пришлых и организатор всей преступной миграционной ОПГ в России , Беглов крышующий Азербайджанское ОПГ в Питере, Собянин и Воробьев организаторы незаконного ввоза пришлых и крыши межэтнических ОПГ в Москве и области и т.д. Где конкретная работа спецслужб в России? На чьей вы стороне? Или как крышевать коррупционеров, политиков, чиновников и бизнес вы не на что не способны? Определитесь вы с Россией и народом или иуды продавшиеся политико чиновничьи бизнес олигархическим семейным мафиозным кланам???
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2 час.
Георгий Корнев
Ещё он рассказал, что за последние два года в ЦФО пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших из мигрантов, их участниками готовились нападения на объекты госорганов, военные объекты, в местах массового пребывания людей, на религиозные организации.Так вот оно как? А нам всё рассказывают из МВД, что преступность мигрантов составляет 4%. Интересно, а сколько ячеек ИГИЛ из 32-х разгромленных возглавляли русские? Что то мне подсказывает, что ноль. А власти всё невидят угрозу со стороны мигрантов.
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2 час.
Игорь Самаров
Отмена двойного гражданство, что Путин обещал сделать ещё на позапрошлых выборах решила бы как минимум половину проблем. Ещё, не могу понять, почему надо выдавать гражданство гастарбайтерам??? Приехал, заработал, съебал!!! Я сам, как и многие, работаю вахтой. Но почему-то мы не тащим с собой жён (так как секса очень не хватает). Почему ослоебам раздают гражданство направо и налево?! Почему я своими налогами должен содержать их пенсионеров (которые ни копейки налогов в бюджет России не внесли? Почему я должен оплачивать мед.услуги, мат.капитал и прочие плюшки свиноматкам мастурбировать?! Получается, что я добросовестно выплачиваю налоги на оккупацию своей страны гнидами черножопыми?! Я хорошо помню, как все эти басмачи убивали русских, забирали их имущество, гнали из своих чуркестанов. Если найдется какая нибудь организация, по физическому очищению России от ослоебов, вступлю в нее без тени сомнения! Надеяться на полицию, судей, законотворцев бесполезно, ибо все суки повязаны и куплены! Таких сволочей вешать надо за гос.измену!!! Хоть одну сволочь наказали за Крокус?! Нет! Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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1 час.
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