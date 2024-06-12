Директор ФСБ: НАТО вербует исполнителей терактов в России среди мигрантов, 32 ячейки террористов-мигрантов ликвидировано в ЦФО

АНГЕЛ АНГЕЛ Все это хорошо, а почему на сегодня не арестованы Хуснуллин главный лоббист и крыша пришлых и организатор всей преступной миграционной ОПГ в России , Беглов крышующий Азербайджанское ОПГ в Питере, Собянин и Воробьев организаторы незаконного ввоза пришлых и крыши межэтнических ОПГ в Москве и области и т.д. Где конкретная работа спецслужб в России? На чьей вы стороне? Или как крышевать коррупционеров, политиков, чиновников и бизнес вы не на что не способны? Определитесь вы с Россией и народом или иуды продавшиеся политико чиновничьи бизнес олигархическим семейным мафиозным кланам???

Георгий Корнев Ещё он рассказал, что за последние два года в ЦФО пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших из мигрантов, их участниками готовились нападения на объекты госорганов, военные объекты, в местах массового пребывания людей, на религиозные организации.Так вот оно как? А нам всё рассказывают из МВД, что преступность мигрантов составляет 4%. Интересно, а сколько ячеек ИГИЛ из 32-х разгромленных возглавляли русские? Что то мне подсказывает, что ноль. А власти всё невидят угрозу со стороны мигрантов.