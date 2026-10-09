😖 Как «медвежья болезнь» перед экзаменом: Когда стресс даёт о себе знать через тело Почти каждому знакома ситуация, когда перед важным экзаменом из-за переживаний меняется работа желудочно-кишечного тракта.
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