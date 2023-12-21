Сами виноваты: глава Искитима ответил жителям замерзающего дома №22

Практически все дома в Северном микрорайоне не имеют управляющих компаний. Ни одна из имеющихся в городе не взяла их на обслуживание, так как жители отказались платить за содержание жилья, во многих домах многомиллионные долги.
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