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Гора высотой 4000 метров в Северной Осетии получила имя конструктора Калашникова

Гора высотой 4000 метров в Северной Осетии получила имя конструктора Калашникова

Российские власти увековечили память легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Его имя получила гора в Северной Осетии, документ за подписью главы правительства Михаила Мишустина опубликовали на официальном сайте правовой информации.

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