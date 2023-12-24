Мог трижды стать отцом, умереть на сцене и стать алкоголиком: куда пропал Дима Билан

В вечном соперничестве Сергея Лазарева и Димы Билана явно побеждает последний: у него множество хитов, победа на «Евровидении», толпы поклонниц и… печальная история отношений, которая никак не может закончится.
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