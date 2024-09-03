CAS: российскую легкоатлетку Татьяну Томашову лишили серебра Олимпиады-2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил результаты российской бегуньи Татьяны Томашовой в период с июня 2012-го по январь 2015 года, включая показатели спортсменки на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м, где она выиграла серебряную медаль.