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На стройке в Янино на рабочего с 12 этажа упала металлическая конструкция

Предположительно, лопнул штифт крепления трала подъёмника, что привело к его обрушению. В службу «112» поступило сообщение о том, что на строительной площадке во Всеволожском районе Ленинградской области на мужчину упала металлическая конструкция.

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