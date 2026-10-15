Бывший голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника «быков» Никиты Кривцова, который выразил недоумение по поводу капитанской повязки у Джона Кордобы.
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