Житель Смоленской области засудил соседей за потоп в квартире

В дело пришлось вмешаться приставам, поскольку соседи не спешили погасить долг перед смолянином Житель Гагаринского района смог добиться компенсации за потоп в своей квартире, который произошел по вине соседей.
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