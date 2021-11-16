«Федерер – самый влиятельный игрок в истории. Без него не было бы Джоковича или Надаля, его игру постоянно копируют». Кириос – о величайшем

Австралиец Ник Кириос рассказал, кого он считает величайшим теннисистом в истории – Роджера Федерера, Рафаэля Надаля или Новака Джоковича.

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