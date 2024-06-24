Покраска ногтей: техника рисования и идеи

Какая девушка не мечтает о том, чтобы ее ногти все время выглядели превосходно? Сейчас этот вопрос становится особо актуальным, потому как на руки, а, в частности, на ногти, обращают внимание едва ли не в первую очередь.
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