В Петербурге или Ленобласти может появиться кинодеревня «Ленфильма»

По словам врио гендиректора киностудии, это было бы хорошим источником дохода и круглогодичным туристическим местом Среди задач петербургской киностудии «Ленфильм» – сохранение того, что уже есть, а также возможное создание собственной кинодеревни.
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