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Встреча Путина и Зеленского пройдёт в Крыму?

Встреча Путина и Зеленского пройдёт в Крыму?

Президент Украины Владимир Зеленский, получив прямые указания от Меркель и Байдена, после встречи с «лидерами свободного мира», готовится к встрече с Владимиром Путиным.

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Walery
Какие могут быть встречи после гибели в Донбассе более 15 тыс. гражданского населения от рук украинской армии? Дети погибших родителей подрастут и примутся искать причинителей этих смертей и, полагаю, отблагодарят их по царски!
Walery
Какие могут быть встречи после гибели в Донбассе более 15 тыс. гражданского населения от рук украинской армии? Дети погибших родителей подрастут и примутся искать причинителей этих смертей и, полагаю, отблагодарят их по царски!

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