Как переиграть запад и при чем тут редкоземельные элементы

Вы обратили внимание, что разговоры про перемирие то начинаются. То затихают, то опять какая то болтовня на этот счёт.
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