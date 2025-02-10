Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как переиграть запад и при чем тут редкоземельные элементы

Как переиграть запад и при чем тут редкоземельные элементы

Вы обратили внимание, что разговоры про перемирие то начинаются. То затихают, то опять какая то болтовня на этот счёт.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Земля исконно русская и владеть ей будут русские!
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7 час.
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