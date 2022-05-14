Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Лунин вызваны в сборную Украины из зарубежных лиг

Опубликован список игроков, вызванных в сборную Украины из зарубежных лиг. Главный тренер украинской национальной команды Александр Петраков вызвал 10 украинцев, выступающих за границей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх