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Гончаренко – лучший тренер РПЛ в октябре. У «Урала» 13 очков в 5 матчах месяца

Виктор Гончаренко – Winline лучший тренер октября в РПЛ. Тренер «Урала» занял второе место в голосовании болельщиков, на несколько процентов уступив тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

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