Губернатор Поморья провёл личный приём жителей Няндомского округа

Встреча стала завершением сегодняшнего рабочего визита Александра Цыбульского в округВстреча стала завершением сегодняшнего рабочего визита Александра Цыбульского в округ— На приёме жителей Няндомского округа по личным вопросам с Ириной Паевья обсудили вопрос ремонта тротуаров сразу на нескольких улицах города — Ленина, Леваневского, Островского, Ермолина.
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