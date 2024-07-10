Губернатор Поморья провёл личный приём жителей Няндомского округа

Встреча стала завершением сегодняшнего рабочего визита Александра Цыбульского в округВстреча стала завершением сегодняшнего рабочего визита Александра Цыбульского в округ— На приёме жителей Няндомского округа по личным вопросам с Ириной Паевья обсудили вопрос ремонта тротуаров сразу на нескольких улицах города — Ленина, Леваневского, Островского, Ермолина.