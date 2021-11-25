Южный Федеральный

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На пост сити-менеджера Таганрога претендуют пять кандидатов

На пост сити-менеджера Таганрога претендуют пять кандидатов

В Таганроге завершен прием документов на должность главы Администрации города. Специальная комиссия 30 ноября проведет тестирования и собеседования среди претендентов на эту должность, а затем две кандидатуры поступят на рассмотрение в гордуму.

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