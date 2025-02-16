Вице-премьер Стефанишина: Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в ЕС

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в Евросоюз, воспользовавшись принципом единогласного принятия решений в этом вопросе.
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