Актер Юрий Назаров предложил Бурковскому зарабатывать в США

Народный артист России Юрий Назаров раскритиковал в беседе с tsargrad.tv актера Андрея Бурковского. Назаров считает, что Бурковскому не стоит зарабатывать деньги в России после того, как тот вернулся из США.
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