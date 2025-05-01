Бойня в Алешках! ВСУ добивают раненых, не хватает скорых, на медиков охотятся дроны

Несмотря на праздничный выходной, ВСУ ударили по рынку в Алешках. Более 20 раненых, семь убитых. По данным Telegram-канала «От Мариуполя до Карпат», украинские формирования готовят удары по районной больнице в Алёшках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии