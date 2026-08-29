Галицкий объяснил, почему политики врут

Необычное мнение!Сергей Галицкий, в отличие от большинства своих коллег, никогда не стремился выглядеть человеком, который говорит исключительно правильные и удобные вещи.
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