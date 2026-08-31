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ДумаТВ

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Мишустин установил гуманитарное пособие для семей релокантов

Мишустин установил гуманитарное пособие для семей релокантов

Правительство России установило ежемесячное гуманитарное пособие для не имеющих дохода родственников граждан, к которым применяются временные ограничительные меры.

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